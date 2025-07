Cronaca Meteo Regione. Lunedì 28 luglio, allerta per temporali, rischio idraulico e idrogeologico 27 luglio 2025

Firenze: Domani, lunedì 28 luglio, allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta la Toscana. L’avviso di criticità, emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, si estenderà dall’inizio della giornata fino alle ore 20. I temporali attesi sono legati alla perturbazione in transito sulla Toscana. Oggi, domenica 27, ci saranno rovesci isolati e temporali pomeridiani sui rilievi, ma un deciso peggioramento del meteo è previsto per domani, lunedì, con precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche. Le precipitazioni si concentreranno sulla costa settentrionale e sulle zone nord occidentali nella notte e al primo mattino, poi si estenderanno al resto della regione. Prevista un’attenuazione dei fenomeni in serata, quando locali rovesci si concentreranno sulle zone appenniniche orientali. Le precipitazioni più intense e frequenti sono attese sulle zone costiere centro settentrionali, sul nord ovest e sui settori appenninici. Possibili violenti colpi di vento e forti grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

