Meteo come sarà il tempo venerdì 5 settembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 11-18°, massime con valori fino a 18-29°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare da poco mosso a mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale variabile o poco nuvoloso. Nel nord della regione e Versilia nuvoloso al mattino, migliora dal pomeriggio. Temperature minime con valori attorno ai 10-17°, massime con valori fino ai 21-28°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da poco mosso a mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)