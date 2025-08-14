Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Meteo, come sarà il tempo venerdì 15 agosto in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Possibili temporali sparsi nel pomeriggio nelle zone interne, dalla sera rasserena. Temperature minime con valori attorno ai 14-23°, massime con valori fino a 23-33°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 12-21°, massime con valori fino ai 21-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso
(indice di attendibilità 70-80%)