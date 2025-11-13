Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo venerdì 14 novembre in Toscana e provincia di Grosseto 13 novembre 2025

Grosseto: Per la giornata di venerdì 14 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio previste maggiori aperture del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 3-12°, massime con valori fino a 10-20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio previsto miglioramento generale. Temperature minime con valori attorno ai 3-10°, massime con valori fino ai 7-19°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da mosso a molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

