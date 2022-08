Meteo. Come sarà il tempo venerdì 12 agosto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto, il cielo sarà in generale variabile. Probabile qualche rovescio o temporale nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 19-20°, massime stabili con valori compresi tra 31-32°. Venti moderati da nordest. Mare poco mosso, localmente mosso.



In Toscana il cielo domani sarà variabile. Alternanza di tratti soleggiati ad altri nuvolosi. Non si esclude qualche temporale pomeridiano nelle zone interne della regionale Temperature minime in calo. Massime stabili con punte fino a 31-33°. Venti moderati di direzione variabile. Mare mosso.