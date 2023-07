Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo. Come sarà il tempo sabato 8 luglio 7 luglio 2023

7 luglio 2023 173

173 Stampa

Redazione

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Clima afoso. Temperature minime con valori attorno ai 20-22°, massime con valori attorno ai 33-35°. Venti deboli o localmente moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 15-16°, massime con valori fino ai 31-33°. Venti deboli o localmente moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche Meteo. Come sarà il tempo sabato 8 luglio Meteo. Come sarà il tempo sabato 8 luglio 2023-07-07T21:00:00+02:00 104 it Meteo. Come sarà il tempo sabato 8 luglio PT1M /media/images/meteo-maremmanews.jpg /media/images/thumbs/x600-meteo-maremmanews.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 07 Jul 2023 21:00:00 GMT