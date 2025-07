Meteo. Come sarà il tempo domenica 6 luglio

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà in generale poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 16-24°, massime con valori fino a 30-36°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o sereno. Possibili piogge durante la giornata in Versilia e zona nord. In serata rasserena. Temperature minime con valori attorno ai 15-22°, massime con valori fino ai 29-35°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Versilia, Maremma, pianure settentrionali, pianure centrali, pianure meridionali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mare poco mosso.