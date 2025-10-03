Meteo come sarà il tempo sabato 4 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di sabato 4 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 5-10°, massime con valori fino a 12-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale variabile. Aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio-sera Temperature minime con valori attorno ai 4-9°, massime con valori fino ai 10-20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso, localmente mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)