Meteo, come sarà il tempo sabato 2 agosto in Toscana e provincia di Grosseto 1 agosto 2025

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 14-20°, massime con valori fino a 23-31°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Nel nord regione e Versilia previsti temporali sparsi nottetempo e nella prima parte della giornata, dal pomeriggio previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 12-19°, massime con valori fino ai 21-31°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso, localmente molto mosso. (indice di attendibilità 65-70%)

