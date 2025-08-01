Meteo, come sarà il tempo sabato 2 agosto in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 14-20°, massime con valori fino a 23-31°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Nel nord regione e Versilia previsti temporali sparsi nottetempo e nella prima parte della giornata, dal pomeriggio previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 12-19°, massime con valori fino ai 21-31°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso, localmente molto mosso.
(indice di attendibilità 65-70%)