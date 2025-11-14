Meteo come sarà il tempo sabato 15 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di sabato 15 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con nebbie e nubi basse. Dalla tarda mattina-pomeriggio previste maggiori aperture del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 3-10°, massime con valori fino a 10-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso. Possibili deboli piogge a partire dalla sera. Temperature minime con valori attorno ai 3-10°, massime con valori fino ai 7-19°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)