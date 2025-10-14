Meteo come sarà il tempo mercoledì 15 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di mercoledì 15 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Qualche nube in più nel pomeriggio, rasserena in serata. Temperature minime con valori attorno ai 4-8°, massime con valori fino a 10-19°. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 4-8°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)