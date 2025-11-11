Meteo come sarà il tempo mercoledì 12 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di mercoledì 12 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso al mattino. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime con valori attorno ai 3-8°, massime con valori fino a 10-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale da variabile a nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 3-7°, massime con valori fino ai 7-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)