Meteo come sarà il tempo martedì 9 settembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge sparse per tutta la giornata. Temperature minime con valori attorno ai 12-20°, massime con valori fino a 18-27°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso. In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto. Temperature minime con valori attorno ai 11-17°, massime con valori fino ai 18-26°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso, localmente mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

