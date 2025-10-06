Meteo come sarà il tempo martedì 7 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di martedì 7 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 4-6°, massime con valori fino a 10-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 4-6°, massime con valori fino ai 7-16°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)