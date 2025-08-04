Rubriche Il meteo in maremma e in toscana

Meteo, come sarà il tempo martedì 5 agosto in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 14-20°, massime con valori fino a 23-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o quasi sereno. Temperature minime con valori attorno ai 12-19°, massime con valori fino ai 21-30°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso

(indice di attendibilità 65-70%