Meteo come sarà il tempo martedì 30 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Meteo come sarà il tempo martedì 30 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di martedì 30 settembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 8-12°, massime con valori fino a 14-23°. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Dal pomeriggio-sera aumento progressivo della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 7-11°, massime con valori fino ai 12-22°. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)