Meteo. Come sarà il tempo martedì 22 novembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso. In nottata e primo mattino piogge deboli, in intensificazione durante la giornata. Dalla serata attenuazione dei fenomeni e aperture del cielo. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 6-8°, massime con valori attorno ai 12-13°. Venti forti e tesi di direzione variabile. Mare molto mosso.



In Toscana il cielo domani sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge e temporali, localmente anche forti. In arrivo la prima neve su appennino. Temperature minime stazionarie, con valori attorno ai 6-7°, massime con valori attorno ai 12-13°. Venti forti, e mareggiate lungo costa. Mare molto mosso, localmente agitato.