Rubriche Il meteo in maremma e in toscana

Meteo come sarà il tempo mercoledì 3 settembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 12-18°, massime con valori fino a 16-28°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale variabile con tendenza a miglioramento in giornata. Temperature minime con valori attorno ai 11-17°, massime con valori fino ai 14-27°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.

(indice di attendibilità 70-75%)