Meteo. Come sarà il tempo lunedì 8 agosto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto, il cielo sarà poco nuvoloso durante la mattina. Dal pomeriggio probabili piogge e temporali, in esaurimento dalla sera. Clima afoso e caldo. Temperature minime con valori attorno ai 21°-22°, massime stabili con valori compresi tra 32-34°. Venti moderati in rinforzo di direzione variabile. Mare poco mosso.



In Toscana il cielo domani sarà in generale variabile. Probabili temporali nella zona nord della regione, e dal pomeriggio anche nel senese, Amiata e zone interne. Temperature minime stabili. Massime stabili o in calo punte fino a 32-33°. Clima caldo. Venti moderati di direzione variabile, in rinforzo in corrispondenza degli spunti temporaleschi. Mare poco mosso, localmente mosso.