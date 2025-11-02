Meteo come sarà il tempo martedì 4 novembre in Toscana e provincia di Grosseto
Meteo come sarà il tempo lunedì 3 novembre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di lunedì 3 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 6-10°, massime con valori fino a 12-19°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Possibili foschie dense e nebbie nelle zone interne nottetempo e al mattino. Temperature minime con valori attorno ai 4-9°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)