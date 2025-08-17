Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Meteo, come sarà il tempo lunedì 18 agosto in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Previste deboli piogge sparse al pomeriggio, migliora in serata. Temperature minime con valori attorno ai 14-22°, massime con valori fino a 23-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale da poco a parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori nubi compatte con possibili piogge sparse, migliora in serata. Temperature minime con valori attorno ai 12-20°, massime con valori fino ai 20-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-80%)