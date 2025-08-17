Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo, come sarà il tempo lunedì 18 agosto in Toscana e provincia di Grosseto 17 agosto 2025

17 agosto 2025 359

359 Stampa

Redazione

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Previste deboli piogge sparse al pomeriggio, migliora in serata. Temperature minime con valori attorno ai 14-22°, massime con valori fino a 23-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso. In Toscana il cielo sarà in generale da poco a parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori nubi compatte con possibili piogge sparse, migliora in serata. Temperature minime con valori attorno ai 12-20°, massime con valori fino ai 20-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso. (indice di attendibilità 70-80%)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche Meteo, come sarà il tempo lunedì 18 agosto in Toscana e provincia di Grosseto Meteo, come sarà il tempo lunedì 18 agosto in Toscana e provincia di Grosseto 2025-08-17T21:00:00+02:00 116 it Meteo, come sarà il tempo lunedì 18 agosto in Toscana e provincia di Grosseto PT1M /media/images/meteo-maremmanews.jpg /media/images/thumbs/x600-meteo-maremmanews.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 17 Aug 2025 21:00:00 GMT