Meteo come sarà il tempo lunedì 17 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di lunedì 17 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 6-14°, massime con valori fino a 10-20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso, localmente molto mosso. In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso con piogge sparse al mattino nelle zone interne e Alta Toscana, più asciutto altrove. Dal pomeriggio miglioramento in tutta la regione con in arrivo rasserenamenti. Temperature minime con valori attorno ai 3-12°, massime con valori fino ai 10-20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

