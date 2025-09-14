Meteo come sarà il tempo lunedì 15 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Maggiori aperture previste dal pomeriggio-sera. Temperature minime con valori attorno ai 10-16°, massime con valori fino a 18-28°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Qualche nube in più al mattino nella zona nord e aree interne. Temperature minime con valori attorno ai 10-15°, massime con valori fino ai 18-27°. Venti moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)