Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Meteo come sarà il tempo giovedì 4 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 11-15°, massime con valori fino a 16-29°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 10-14°, massime con valori fino ai 21-28°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)