Meteo. Come sarà il tempo giovedì 29 dicembre

Redazione Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà variabile, con tratti nuvolosi alternati a schiarite. Nebbie o foschie mattutine nelle zone interne. Temperature minime con valori attorno ai 6-7°, massime stazionarie con valori attorno ai 14-15°. Venti moderati di direzione variabile. Mare mosso.

In Toscana il cielo domani sarà in generale variabile. Possibili spunti piovosi nelle zone settentrionali della regione, più soleggiato altrove. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 5-6°, massime stazionarie con valori attorno ai 13-14°. Venti deboli o localmente moderati di direzione variabile. Mare mosso.

