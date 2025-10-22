Meteo come sarà il tempo giovedì 23 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di giovedì 23 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà coperto con piogge e temporali sparsi nel pomeriggio, previsto miglioramento dalla sera. Temperature minime con valori attorno ai 8-15°, massime con valori fino a 12-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, molto mosso, localmente agitato.

In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto con temporali e piogge sparse al mattino e pomeriggio in tutta la regione. Dalla sera previsto miglioramento graduale. Temperature minime con valori attorno ai 8-14°, massime con valori fino ai 7-20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso, localmente agitato.

(indice di attendibilità 70-75%)



