Meteo come sarà il tempo giovedì 2 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di giovedì 2 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 8-12°, massime con valori fino a 14-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 7-10°, massime con valori fino ai 11-22°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)