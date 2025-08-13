Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo, come sarà il tempo giovedì 14 agosto in Toscana e provincia di Grosseto 13 agosto 2025

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più durante le ore serali. Temperature minime con valori attorno ai 14-24°, massime con valori fino a 23-35°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso. In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o sereno. Nelle zone interne possibili nuvolosità pomeridiane, dove non si escludono isolate piogge in riassorbimento serale. Temperature minime con valori attorno ai 12-22°, massime con valori fino ai 21-34°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso (indice di attendibilità 70-80%)



