Meteo, come sarà il tempo giovedì 14 agosto in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più durante le ore serali. Temperature minime con valori attorno ai 14-24°, massime con valori fino a 23-35°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso o sereno. Nelle zone interne possibili nuvolosità pomeridiane, dove non si escludono isolate piogge in riassorbimento serale. Temperature minime con valori attorno ai 12-22°, massime con valori fino ai 21-34°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso
(indice di attendibilità 70-80%)