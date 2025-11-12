Meteo come sarà il tempo giovedì 13 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di giovedì 13 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio previste maggiori aperture del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 3-8°, massime con valori fino a 10-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso al mattino. Possibili deboli piogge su Versilia. Dal pomeriggio previsto miglioramento generale. Temperature minime con valori attorno ai 3-7°, massime con valori fino ai 7-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da poco mosso a mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)