Meteo. Come sarà il tempo domenica 7 agosto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto, il cielo sarà in generale sereno o poco nuvoloso. Clima afoso e molto caldo. Temperature minime in aumento con valori attorno ai 23°-25°, massime stabili con valori compresi tra 35-37°. Venti moderati in rinforzo di direzione variabile. Mare poco mosso.



In Toscana il cielo domani sarà in generale poco nuvoloso. Probabili temporali nel pomeriggio nella zona nord della regione. Temperature minime stabili. Massime stabili punte fino a 34-36°. Clima caldo e afoso. Venti da deboli a moderati di direzione variabile, in rinforzo durante in corrispondenza degli spunti piovosi. Mare poco mosso, localmente mosso.