Meteo come sarà il tempo lunedì 6 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di lunedì 6 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 4-7°, massime con valori fino a 10-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 4-7°, massime con valori fino ai 7-16°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)