Meteo come sarà il tempo domenica 5 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domenica 5 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Qualche nube in più al mattino. Temperature minime con valori attorno ai 4-7°, massime con valori fino a 10-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale variabile con possibili deboli piogge sparse al mattino. Dal pomeriggio-sera rasserena. Temperature minime con valori attorno ai 4-8°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso, localmente molto mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)