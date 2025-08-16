Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Meteo, come sarà il tempo domenica 17 agosto in Toscana e provincia di Grosseto
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Previste piogge sparse al pomeriggio, migliora in serata. Temperature minime con valori attorno ai 14-22°, massime con valori fino a 23-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale parzialmente nuvoloso. In arrivo piogge sparse nel pomeriggio, migliora in serata. Temperature minime con valori attorno ai 12-20°, massime con valori fino ai 20-32°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-80%)