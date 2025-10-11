Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo domenica 12 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto 11 ottobre 2025

Grosseto: Per la giornata di domenica 12 ottobre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Temperature minime con valori attorno ai 4-11°, massime con valori fino a 10-22°. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 4-10°, massime con valori fino ai 7-21°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare poco mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

