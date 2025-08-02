Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo, come sarà il tempo domenica 3 agosto in Toscana e provincia di Grosseto 2 agosto 2025

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Possibili deboli piogge nelle zone interne al pomeriggio, rasserena la sera. Temperature minime con valori attorno ai 14-19°, massime con valori fino a 23-30°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale parzialmente nuvoloso. Nel nord regione e Versilia al mattino nuvoloso con probabili deboli piogge. Dal pomeriggio previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 12-18°, massime con valori fino ai 21-29°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso (indice di attendibilità 65-70%)



