Messaggio di inizio anno della prima cittadina di Montefiascone Giulia De Santis

Montefiascone: Messaggio di inizio anno da parte della prima cittadina di Montefiascone Giulia De Santis alla popolazione.

Eccone il testo: “Non ho mai amato molto tracciare bilanci di fine anno ma, piuttosto, prefiggermi obiettivi concreti da portare avanti durante i 365 giorni che si accingono a spalancarsi davanti a noi. L’incertezza di quello che ci attende dovrà essere compensata dalla consapevolezza che ogni giorno sarà affrontato al massimo, senza risparmiarsi. Il mio obiettivo per questo nuovo anno è quello di continuare a curare il mio paese con la stessa intensità, la stessa passione, la stessa dedizione, lo stesso impegno che cerco di mettere sempre al servizio della comunità che amministro, spronandomi a fare sempre meglio, a raddrizzare il tiro laddove ce ne fosse necessità. Ad ascoltare le istanze dei cittadini, cercando di dare risposte tangibili, perché solo con l’ascolto è possibile fare il bene del territorio dì cui mi sono messa a totale servizio. I miei più sentiti auguri di buon 2023 a tutte le cittadine e i cittadini, a tutte le realtà, associative e non, che puntualmente supportano, sostengono, si mettono al servizio delle Istituzioni e della collettività, a tutto l’apparato amministrativo, braccia e gambe dell’Amministrazione, a chi, in qualsiasi modo e forma pone il bene comune al centro. Buon 2023, Montefiascone”.