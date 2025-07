Attualità Messa in sicurezza vegetazione e alberature in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Follonica 30 luglio 2025

Messa in sicurezza della vegetazione e alberature presenti in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria del Comune di Follonica, con ordinanza sindacale n. 22 del 29/07/2025 Follonica: Il Sindaco, con ordinanza sindacale n.22 del 29 luglio 2025, ha ordinato a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Follonica, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, attraverso interventi di pulizia e messa in sicurezza della vegetazione confinante la rete ferroviaria, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni. Inoltre si rende noto che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art.650 del codice penale. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. Seguici



