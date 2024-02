Messa in sicurezza della strada Torba Mare

Le operazioni, finanziate in larga parte dal Pnrr, riguarderanno anche il ponte sul canale della Tagliata



Capalbio: Al via i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale Torba Mare e del ponte sul canale della Tagliata. Le operazioni comporteranno l’allargamento della carreggiata di circa tre metri e la realizzazione di un marciapiede pedonale sul ponte, anch’esso sarà allargato di oltre tre metri. “Proseguono – commenta Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici del Comune di Capalbio – i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade del territorio. Intervenire sulla viabilità del mare era un atto necessario, non più procrastinabile, che insieme a Macchiatonda rappresenta un elemento di grande valore per Capalbio, la sua gente e per i tanti turisti”.





L’intervento, finanziato in larga parte dal Pnrr, non solo sarà volto ad accrescere la sicurezza per la circolazione, ma permetterà anche il corretto drenaggio delle acque piovane. Le operazioni prevederanno inoltre un’importante riqualificazione dell’area con l’interramento dei servizi, l’abbattimento dei pali di distribuzione dell’energia e la costruzione di una cabina secondaria dell’Enel a margine del parcheggio comunale. Ciò favorirà anche una coerente distribuzione dell’energia elettrica alle attività commerciali prospicienti la spiaggia. È stato inoltre disposto, tramite ordinanza e fino al termine dei lavori, il divieto di circolazione nella strada Torba Mare per i veicoli con massa superiore a pieno carico di 35 quintali, oltre che il senso unico alternato per tutti gli altri veicoli e il limite massimo di velocità pari a 30 km/h.

“La decisione – conclude Marzia Stefani – è stata adottata nell’ottica di garantire maggiore sicurezza per coloro che lavoreranno sul tratto stradale. Ovviamente ci scusiamo con tutti i cittadini che usufruiranno della via per il temporaneo disagio”.