Sport Meriti sportivi per il castiglionese Fabio Giovannelli 19 febbraio 2024

19 febbraio 2024 158

158 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Nei giorni scorsi, a Livorno, il Castiglionese Fabio Giovannelli è stato premiato dalla Federazione Canottaggio a Sedile Fisso della Regione Toscana per aver costituito il primo equipaggio Castiglionese partecipante ai campionati italiani di gozzo nazionale arrivato alla finale 2023 e per aver rappresentato la Toscana alla Coppa Italia.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Meriti sportivi per il castiglionese Fabio Giovannelli Meriti sportivi per il castiglionese Fabio Giovannelli 2024-02-19T08:39:00+01:00 87 it Fabio Giovannelli è stato premiato dalla Federazione Canottaggio a Sedile Fisso della Regione Toscana per aver costituito il primo equipaggio Castiglionese partecipante ai campionati italiani di gozzo nazionale arrivato alla finale 2023 PT1M /media/images/Fabio-Giovannelli-riconoscimento-2.jpg /media/images/thumbs/x600-Fabio-Giovannelli-riconoscimento-2.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 19 Feb 2024 08:39:00 GMT