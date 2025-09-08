“Mercy” la più toccante produzione della Compagnia Francesca Selva apre “Cassero in Danza 2025”

Grosseto: La storia di una donna cresciuta in un laboratorio di maglieria creato dalla madre negli anni ’70, interpretata con grande intensità e talento dalla danzatrice Valentina Foschi e dall’attrice Anna Amato

“Mercy”, la più toccante produzione della Compagnia Francesca Selva/ Con.Cor.D.A apre l’ottava edizione di “CASSERO IN DANZA” - la kermesse ideata e promossa da Con.Cor.D.A. (Consorzio Coreografi Danza d’Autore) con la co-organizzazione della Compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto ed il contributo di Fondazione CR Firenze– in programma al 9 al 14 settembre presso la storica Sala Eden di Grosseto. Lo spettacolo che andrà in scena martedì 9 settembre alle 21.15, racconta la storia di Mercy, una donna cresciuta in un laboratorio di maglieria creato dalla madre negli anni ’70, un periodo contrassegnato dalle lotte delle donne per migliorare la loro condizione lavorativa ma anche subalterna all’uomo nei contesti familiari.

“Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare questa edizione del festival con una produzione in cui crediamo molto – ha dichiarato Marcello Valassina - Presidente CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva e Direttore artistico di “Cassero in Danza” - “Mercy” sembra una storia tratta dalla cronaca nera, che potrebbe essere ambientata in metropoli come Roma appunto, in quartieri dove la cultura può essere l’antidoto al disagio urbano. Invece sempre più spesso storie come questa accadono in provincia, dove sono collegate al malessere della vita e di una società inquieta e sempre più indifferente, che non conosce misericordia (mercy appunto) ma alimenta disprezzo, odio e violenza verso le persone più fragili, e ancora di più se si tratta di donne. Per denaro, per razzismo o gelosia, ma anche solo per noia”.

Lo spettacolo è realizzato con le musiche originali di Giulio Aldinucci e le incursioni video di Antonio Bartoli e Silvia Folchi - Videodocumentazione. Protagoniste sulla scena la danzatrice Valentina Foschi che interpreta “Mercy” e sua madre interpretata con grande intensità e talento dall’attrice Anna Amato. Le coreografie sono di Francesca Selva e il soggetto e la regia di Marcello Valassina. “CASSERO IN DANZA” proseguirà mercoledì 10 settembre saranno protagonisti della serata il Gruppo e-Motion con “Girugiru, un viaggio dentro il viaggio” e la Compagnia polacca Zawirowania con il suo “Tell us about the future”, un vero e proprio viaggio nella mente umana.

TICKET

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

Abbonamento: 50 euro

Prenotazione consigliata: 333 3765469 (10.00/18.00)

casseroindanza@gmail.com