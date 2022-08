Mercoledi’ ultimo appuntamento di “Archeologia sotto le stelle”

Vetulonia: Mercoledì 31 agosto, con un doppio appuntamento gratuito alle 19:00 e alle 21:00 si concludono gli eventi della rassegna estiva “Archeologia sotto le stelle 2022” organizzati dal Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.



Nell’occasione si accenderanno nuovamente le luci del palcoscenico allestito nelle sale in occasione della mostra evento “A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza. Dalle meraviglie del Museo archeologico nazionale di Napoli alle opere di Antonio Canova, “figlie del cuore” in esposizione al MuVet fino al 6 novembre. Grande attesa per la conferenza emozionale “Mythos” - Le figure femminili nella Mitologia greca, condotta dall’attore e regista Giacomo Moscato, con immagini dell’artista Giuliano Giuggioli, che in una cornice unica, la sala della danza della nostra Mostra, al cospetto della danzatrice in bronzo dalla Villa dei Papiri di Ercolano e di quella con le mani sui fianchi di Antonio Canova, ci condurrà in uno straordinario viaggio al femminile, che risveglierà negli spettatori la meraviglia e l'incanto dei grandi miti greci dedicati alle donne, ninfe e dee, che riprenderanno vita in questo straordinario racconto tra immagini e parole.

Per assistere alle due rappresentazioni all’interno delle sale del MuVet è sufficiente contattare la struttura vetuloniese ai numeri 0564 927241 o 0564 948058 oppure scrivere all’indirizzo museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

I posti in sala sono limitati, la prenotazione obbligatoria. Al termine degli spettacoli è prevista la visita guidata della mostra condotta dalle archeologhe dello Staff del Museo