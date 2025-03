Mercato, street food contadino e laboratori per bambini in Piazza dei Rioni per la GranFondo dell'Argentario

Monte Argentario: Il villaggio di Coldiretti attracca a Porto Santo Stefano per accompagnare la GranFondo MTB dell’Argentario. Il profumo di salmastro portato dalle brezza marine si mescola con le fragranze dei pecorini stagionati, dell’olio extravergine sulle bruschette e della carne alla brace che ci ricordano la campagna. Il mare e la terra si fondono e si incontrano in Piazzale dei Rioni per la grande festa del cibo sano, giusto ed amico dell’ambiente di Campagna Amica: un intero weekend, sabato 29 e domenica 30 marzo, dalla mattina alla sera, (dalle ore 10.00 alle 20.00), dedicato alle filiere agricole di qualità, alle eccellenze agroalimentari del territorio e alla cucina contadina. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. «L’Argentario, protagonista di un evento quale la GranFondo dell’Argentario, sceglie l’italianità ed è per questo – spiega Chiara Orsini, Assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario - che ho ritenuto Coldiretti il partner ideale per promuovere il buon cibo a KM0 con il suo villaggio: un luogo di incontro dove la genuinità ed i sapori lasceranno viva nella memoria degli ospiti che interverranno da tutte le parti del mondo l’accoglienza a tutto tondo della Maremma».

Il Villaggio di Coldiretti porta in dote alla manifestazione la filiera corta e della stagionalità, della freschezza, dell’autenticità e della sostenibilità insieme al piacere della convivialità e della condivisione: tutte caratteristiche della Dieta Mediterranea che i ritmi forsennati della vita e il conseguente consumo crescente degli alimenti pronto-consumo, super trasformati, hanno messo in crisi tanta da rappresentare una minaccia per la nostra salute. Dal campo alla tavola: una decina i produttori agricoli che animeranno il mercato dove sarà possibile, per tutto il fine settimana, fare la spesa, ortaggi, frutta, olio, vino, formaggi, salumi, miele, confetture e molto altro, ma anche assaporare piatti caldi pronti preparati nei truck food come la grigliata, la pasta fatta in casa con le farine locali, fritture contadine, pizza e dolci della tradizione maremmana povera. Per raccontare il progetto di “educazione alimentare” di Donne Impresa Coldiretti protagoniste queste settimane in tante scuole grossetane, in Piazzale dei Rioni sarà presente uno spazio dedicato ai bambini: giochi e laboratori in salsa rurale per metterli nelle condizioni di conoscere e comprendere l’importanza del legame tra cibo, terra e salute nel presente e nel futuro.