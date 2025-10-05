Mercato dei finanziamenti: nel terzo trimestre 2025 in Toscana si stabilizza il tasso di interesse sui prestiti personali

Il TAEG medio è oggi 55 punti base inferiore rispetto a inizio 2024. In leggero calo il tasso delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati, rialzo per i dipendenti pubblici

Firenze: Nicoletta Papucci, portavoce di PrestitiOnline.it, commenta: “Il calo dei tassi di interesse sta rendendo sempre più conveniente l’accesso al credito, e al contempo aumentando il numero di richieste e di erogazioni. Ci attendiamo che questa dinamica si consolidi nel corso dell’anno grazie alla progressiva stabilizzazione dei tassi. Per i consumatori consigliamo di prendere in considerazione sia i prestiti personali sia le cessioni del quinto, i cui costi sono in deciso calo nell’ultimo anno e mezzo soprattutto per i dipendenti privati. In questo scenario di mercato, i comparatori come PrestitiOnline.it hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare chi è interessato a un finanziamento a scoprire soluzioni nuove e più vantaggiose".

Prestiti personali: in Toscana si richiedono soprattutto per liquidità, consolidamento e auto usata.

A Lucca l’importo medio richiesto maggiore. Anche nel trimestre in corso, il terzo del 2025, in cima alle finalità di finanziamento più popolari per i clienti di PrestitiOnline.it in Toscana si trova la liquidità, che assorbe il 32,3% del totale delle richieste. In seconda posizione c’è il consolidamento con il 19,4% delle domande, mentre sul terzo gradino del podio troviamo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un’auto usata, che pesano per il 17,0% del mix. Per quanto riguarda la durata media dei finanziamenti, nel terzo trimestre dell’anno i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it evidenziano un dato di 5 anni e 6 mesi. I più lunghi si confermano quelli per il consolidamento, con una durata media di 6 anni e 7 mesi, seguiti da quelli finalizzati alla ristrutturazione casa (6 anni e 5 mesi in media) e all’acquisto di un’auto nuova o Km zero (6 anni e 3 mesi). L’importo medio richiesto per prestiti personali nella regione nel terzo trimestre dell’anno è pari a 10.900 €, e anche in questo caso il consolidamento si piazza al primo posto tra le finalità con richieste maggiori con 17.600 € in media, seguito da ristrutturazione casa (15.600 €) e auto nuova o Km zero (14.100 €).

In Toscana, la provincia di Lucca è quella dove si richiedono gli importi maggiori di tutta la regione, con un dato medio pari a 12.849 € nel terzo trimestre dell’anno, mentre il valore più basso si registra a Pistoia con 10.068 €. La durata media dei finanziamenti è più lunga a Lucca, Pisa e Siena (tutte a 5 anni e 10 mesi), mentre la più breve si osserva a Pistoia e Prato (5 anni e 3 mesi). Per quanto riguarda l’età media dei richiedenti, il valore massimo si osserva a Pistoia (46 anni e 2 mesi), mentre quello minimo ad Arezzo (42 anni e 4 mesi).

Cessioni del quinto: oltre la metà delle richieste arrivano da dipendenti privati. A Massa-Carrara l’età media dei richiedenti più alta

Nel terzo trimestre dell’anno i dipendenti privati si confermano i maggiori richiedenti di cessioni del quinto in Toscana assorbendo oltre la metà delle richieste totali (52,6% del mix), mentre quelle da parte dei dipendenti pubblici si attestano 24,6% del totale. La quota di pensionati che ricorrono alla cessione del quinto, invece, è pari al 22,9%. La durata media di queste tipologie di finanziamento si attesta questo trimestre sugli 8 anni, mentre per l'importo medio richiesto si registra un dato pari a 20.900 €. A chiedere gli importi più elevati nella regione sono i pensionati, con una media di 21.600 €, seguiti dai dipendenti pubblici con 21.500 € e dai dipendenti privati con 20.300 €.

La provincia di Massa-Carrara si distingue per l’importo medio richiesto più elevato di tutta la regione per le cessioni del quinto, con un dato di 26.099 €, mentre il valore più basso si registra a Prato con 15.660 €. La durata media dei finanziamenti è più lunga a Grosseto, dove si raggiungono i 9 anni e 3 mesi, mentre quella più breve si osserva a Siena con 7 anni e 5 mesi in media. Nella stessa provincia si trovano anche i richiedenti più giovani della regione (45 anni e 11 mesi in media), mentre l’età più alta si osserva a Massa-Carrara (59 anni e 6 mesi).

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti sembra essersi stabilizzato, dopo che il percorso di allentamento monetario intrapreso dalla Banca Centrale Europea - che ha portato a 8 tagli dei tassi di interesse tra giugno 2024 e giugno 2025 - aveva permesso ai tassi medi di prestiti personali e cessioni del quinto di abbassarsi notevolmente nei mesi scorsi.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, tra luglio e settembre di quest’anno il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali si attesta all’8,37%, stabile rispetto al trimestre precedente (quando il valore era 8,30%) e in calo di oltre mezzo punto percentuale rispetto all’inizio del 2024, quando toccava l’8,92%. I tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati - che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali - fanno registrare invece un leggero calo rispetto al secondo trimestre di quest’anno, passando rispettivamente dal 7,71% al 7,62% e dal 6,65% al 6,59% nel trimestre in corso. Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici si osserva invece un lieve rialzo di circa 20 punti base, con il TAEG medio che dal 5,24% del periodo tra aprile e giugno si attesta ora al 5,48%.



