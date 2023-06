“Mercato Contadino della Maremma", attenzione alle modifiche alla circolazione

Grosseto: Nel periodo compreso da lunedì 19 giugno sino alla data di venerdì 08 settembre, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì (festivi esclusi) di ogni settimana, nel centro abitato di Principina a Mare, nell’area di parcheggio compresa tra la Via della Sogliola e la Via del Delfino, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 è istituito il divieto di transito e di sosta per l'allestimento e la successiva rimozione delle strutture riguardanti il “Mercato Contadino della Maremma”.



Gli operatori dovranno attenersi a tutte le norme e disposizioni di legge eventualmente in corso di validità (emergenza Covid 19) e dovranno garantire sempre e comunque un corridoio di larghezza di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.