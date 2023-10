Mercatini di Natale in Versilia: ecco date e orari

Con l’approssimarsi delle festività natalizie il pensiero corre immediatamente verso quelle mete turistiche e non che organizzano programmi e calendari di eventi appositi. Dal Nord al Sud dello stivale, esistono modi diversi di celebrare il Natale. Alcuni maggiormente improntati sulla musica ed il divertimento, con concerti e manifestazioni incentrati sui cori sacri natalizi; altri invece rivolti agli allestimenti dei famosi villaggi di Natale per riprodurre in loco il contesto invernale lappone. Andiamo in questo caso a focalizzare l’attenzione sulla Versilia, area geografica nord occidentale della Toscana. Vediamo pertanto come in tale zona viene festeggiata questa ricorrenza che investe quasi un mese, quello di dicembre, fino ad arrivare all’epifania del 6 gennaio, con molte iniziative che favoriscono anche l’ambiente.



La Fiera di Natale di Forte dei Marmi

Una delle zone su cui ricade spesso l’occhio e l’attenzione di turisti e locali è sicuramente Forte dei Marmi. Luogo della Versilia che è oggetto di via vai continuo poiché versatile sul piano dell’intrattenimento di vario genere. Anche le festività natalizie in tale contesto geografico sono sviluppate in modo originale e appassionato. Partendo dalla tradizionale Fiera di Natale: essa prende il là a partire dal 27 Novembre ad opera dell’associazione locale Utinam. Quest’ultima allestisce numerose bancarelle ed espositori con oggetti di arredo tipici del periodo natalizio. Elementi di decoro che fanno impazzire letteralmente il pubblico femminile, dedito all’adornamento del proprio habitat domestico a seconda delle stagioni e ricorrenze. Quindi luminarie, candele, stelle di Natale e tanti altri accessori per la casa, che si trasforma in un ambiente accogliente a tema Natale. Poi vi sono i giocattoli per i bambini appartenenti sempre a questa categoria: dai pupazzi in miniatura che riproducono Santa Claus, ai peluche a forma di renna, o ancora i pastori per il presepe. Infine, non meno importanti, i vari bijoux ideali per idee regalo natalizi. La suddetta fiera prende vita nel cuore di Piazza Garibaldi, nel centro storico, e si sviluppa per tutte le vie adiacenti. A villa Bertelli, inoltre, viene ricreato il Regno di Babbo Natale: un villaggio che viene annualmente allestito per dare gioia ai tanti bambini che accorrono per incontrare Santa Claus. Qui avviene la consegna delle lettere che racchiudono i desideri dei più piccoli i quali sperano di poter ricevere sotto l’albero ciò che hanno chiesto e atteso per un anno intero. In ultimo non si può non menzionare l’esposizione dal nome “Innanzi al recinto”: una riproduzione presepiale di stampo partenopeo incarnante la storia e tradizione legata a questo simbolo del Natale. Tutti gli eventi citati vanno in scena dal 27 Novembre al 19 dicembre dalle 10 del mattino alle 20 di sera.

Non solo la Fiera

Chi pensa che nel periodo di Natale le attività a Forte dei Marmi dovessero fermarsi, si sbaglia di grosso. Anzi, proprio in questo periodo, sono numerosi i VIP che scelgono questa meta nella speranza, perché no, di non essere paparazzati.

Ovviamente, come si può immaginare, Forte dei Marmi è anche shopping, locali dove acquistare qualcosa di lusso da portare a casa. Insomma, giusto per essere chiari: i mercatini, in questo caso, possono essere un incentivo per vivere una esperienza davvero unica.

I mercatini di Natale in Versilia

Tra Lido di Camaiore, Massarosa e Camaiore stessa, prendono corpo i cosiddetti mercatini di Natale che in Versilia occupano un ruolo di primo piano. A partire dalla prima domenica di dicembre, a Piano di Conca, ad esempio, dalle 10 alle 20 vi sono diversi eventi e mercatini appunto da visitare. Oltre le tradizionali bancarelle ospitanti l’oggettistica natalizia, il villaggio di Natale e i prodotti tipici del luogo, anche tanto buon cibo e artigianato toscano. Nei weekend successivi, poi, quindi sabato e domenica susseguenti la prima settimana di dicembre, a cascata, tra Piano di Mommio, Camaiore, Massarosa ed i lidi limitrofi, vari eventi di animazione specie per i più piccoli, hanno lo start per allietare bambini provenienti da ogni dove. Inoltre il centro storico di Camaiore si trasforma in un ricettacolo di mercatini che esprimono tutta la magnificenza dell’artigianato locale. Riproduzioni pastorali, accessori per il decoro casalingo, giochi per bambini, e tanto altro. Un compendio di elementi che possono essere utilizzati anche come idee regalo da fare a parenti, amici e conoscenti. Aspetto, questo, sempre di difficile risoluzione e per il quale ci si riduce all’ultimo minuto. Nel caso della Versilia, essa offre la possibilità di gestire questa pratica in poco tempo e con estrema facilità. E poi come dimenticare le luminarie, da sempre simbolo del Natale toscano e non solo, che accendono la passione tipica di questa festa anche in questo luogo. Luci che mutano l’aspetto di Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, e così via, donando loro un’immagine accogliente e calorosa che solo le festività natalizie sanno dare. Come anche l’albero di Natale, che viene acceso nelle piazze principali, come piazza Garibaldi del Forte, per citarne una, che di fatto apre le porte al mese di eventi previsti dal calendario dell’amministrazione locale. Di fianco a quest’ultima manifestazione vi è in aggiunta la sfilata della banda La Marinara, che con le proprie note arricchisce di caratterizzazione una celebrazione già ricca di colori e musica. Quindi dal Pontile, nel secondo pomeriggio, il 3 dicembre, avviene l’accensione dell’abete comunale e prende il via il percorso musicale della banda citata. L’8 dicembre, poi, il giorno dell’Immacolata, vi è il famoso concertone di Natale, improntato sui cori sacri del paese, a sfondo principalmente cristiano.

Natale sui Pattini, la Ponciata e il concerto Gospel

Ultimi tre eventi da sottolineare per bellezza e varietà del tema sono: Natale sui pattini, la “Ponciata”, e il concerto Gospel natalizio. Tre manifestazioni di carattere differente, il primo sportivo, il secondo marinaro e storico, ed il terzo musicale-religioso. Ciascuno di essi permeato dall’atmosfera del Natale, attraversa il settore dell’intrattenimento per bambini, o famiglie, la storia del luogo e la tradizione spirituale di questa ricorrenza. Ognuno degli eventi menzionati segna una tappa di avvicinamento al santo Natale, ma anche il post celebrazione, prima della chiusura dell’anno. Quindi tre eventi che come pietre miliari, determinano le festività natalizie toscane e in particolare di alcune sue aree specifiche come Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Camaiore. Luoghi conosciuti soprattutto per il profilo balneare, ma che in realtà si prestano benissimo anche al periodo invernale e in particolar modo alla festa per eccellenza: il Natale. Ognuna delle location diversa dall’altra, ma tutte accomunate dalla passione che traspare dagli eventi organizzati per la ricorrenza in questione.