"Menù a colori": gli studenti di Grosseto scoprono i sapori e i colori del cibo

Grosseto: L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Camst, presenta con entusiasmo il progetto "Menù a Colori". Dal 24 gennaio al mese di giugno, gli studenti delle scuole statali saranno coinvolti in un percorso di educazione alimentare.

Il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amente sottolineano l'importanza del progetto nel promuovere un' alimentazione varia ed equilibrata. “L'obiettivo è stimolare non solo il gusto ma anche l'organo di senso della vista, attraverso pietanze colorate a base di frutta e verdura, seguendo attentamente la stagionalità degli ingredienti – spiegano -. Durante l'anno scolastico, i ragazzi esploreranno menu preparati in base a un unico colore, apprendendo così i principi di una dieta ricca di nutrienti. L' iniziativa mira a educare i giovani a fare scelte alimentari consapevoli e promuovere uno stile di vita sano”.

