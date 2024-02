"Memorie e confini nell'Europa del terzo millennio". Conversazione con la storica Luciana Rocchi

Montemerano: Che rapporto c’è tra la trasformazione dei confini e la memoria dei popoli e delle nazioni? E tra memoria del passato e la nuova situazione geopolitica che vede continui mutamenti e nuovi conflitti? “I confini si sono trasformati in un problema di crescente attualità, da quando nuovi spostamenti di popoli hanno spinto ad alzare barriere. Con le nuove chiusure e i nuovi nazionalismi, le politiche della memoria degli stati ne risentiranno”, sostiene la storica Luciana Rocchi, che sabato 2 giugno, alle 18, all’Accademia del libro-Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano terrà una conversazione su “Memorie e confini nell’Europa del terzo millennio”.



Scriveva a poca distanza dalla fine della Grande Guerra Lucien Febvre, con lo sguardo dello storico attento alla geografia, che il confine non è una semplice linea, lo si considera naturale ma in realtà non lo è, e che i popoli di qua e di là dal confine “tendono a rassomigliarsi e non meno energicamente operano per distinguersi”. Nel corso del Novecento si era passati da un’epoca di guerre, di “confini mobili” e di profughi, alla messa fra parentesi delle frontiere e delle chiusure nazionalistiche degli Stati d’Europa. Dopo la seconda e più terribile guerra totale, l’utopia dell’Europa di Ventotene si era incamminata in un lungo e contradditorio percorso, di cui però si sono condivise le memorie, a est come a ovest, anche dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine della guerra fredda. Oggi con la rinascita dei nazionalismi e le guerre che sono deflagrate - il segnale era stato negli anni Novanta la dissoluzione dell’ex Jugoslavia, con lotte intestine, conflitti etnici, genocidi e stupri lungo un decennio di guerra e tensioni ancora oggi vive, fino ad arrivare all’invasione da parte della Russia dell’Ucraina - riceviamo un’eredità di memorie europee divise tra est e ovest. “Prima il terreno comune era la sconfitta del nazifascismo. Ora, mentre anche in paesi democratici come la Germania si affacciano tentazioni neonaziste, nei paesi illiberali come l’Ungheria e la Polonia vengono più che tollerate. E la Russia è diventata un’autocrazia con mire imperialistiche”, dice ancora Luciana Rocchi. Questa discrepanza di memorie che può diventare antagonista rischia di essere un nuovo confine.

LUCIANA ROCCHI, storica della resistenza e dell’età contemporanea, ex direttrice dell’Isgrec, è una presenza attiva nella cultura grossetana. Al tema dei confini ha dedicato numerosi studi.