Memorial Zecchini: vince la Lazio. Ulivieri, Rocchi e Zauri premiano i migliori giocatori

La Lazio vince il primo “Memorial Carlo Zecchini”, mentre l’Arezzo si aggiudica il premio squadra rivelazione e il Piacenza il premio fair play. Tra i premiati anche il capitano della Pro soccer, Diego Lenci, nei top sette del torneo. Oltre 1200 persone in tre giorni per ricordare il grande giocatore biancorosso Carlo Zecchini.

Grosseto: Ad alzare la coppa del primo “Memorial Carlo Zecchini” è stata la Lazio, che ha battuto ai calci di rigore per 4-2 il Bologna. Una giornata finale che si è chiusa con ospiti speciali del calibro di mister Renzo Ulivieri, Tommaso Rocchi e Luciano Zauri, capitani della Lazio di qualche anno fa, e che ha visto la presenza di oltre 1200 persone in Maremma durante i tre giorni di torneo, tra atleti, staff e famiglie.

“Un’avventura che ci ha riempito il cuore – spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – e che siamo sicuri ci permetterà di migliorarci in vista della prossima edizione. Ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti e in particolar modo i nostri dirigenti, allenatori, collaboratori e volontari che hanno fatto un lavoro grandissimo, senza il quale non saremmo mai riusciti a mettere in piedi questo torneo. Un grande ringraziamento anche al Comune di Grosseto per il patrocinio e ai nostri sponsor per l’enorme supporto. Grazie a Macron sport; Fideuram private banker Federico Boni; Fideuram private banker Giorgio Peri; Grosseto edilizia; Locanda de’ Medici; Renaioli macchine agricole; Generali Grosseto di Maurizio Marraccini; Global Green; L’angolo del cucito; Brogi e Collitorti; Pizzeria Via Vai; Stamperia timbrificio Pezzi; Caffè Damoka; Rangers Battistolli; Centrofarc e Unicoop Tirreno. Un grazie di cuore davvero a tutti”.

Sul campo il Bologna ha battuto in semifinale il Perugia 3-1, mentre la Lazio ha battuto la Juventus sempre con lo stesso risultato. Nella finale per il terzo posto è stato il Perugia a vincere, sempre 3-1, contro la Juventus, mentre nella finalissima la Lazio ha pareggiato 0-0 con il Bologna, vincendo poi ai calci di rigore.

Oltre alle prime quattro classificate i premi del primo Memorial sono stati i seguenti: premio squadra rivelazione del torneo, offerto da Fideuram di Federico Boni e Giorgio Peri, all’Arezzo; miglior allenatore ad Andrea Crispi, del Bologna; capocannoniere a Daniele Pacilli della Lazio; premio fair play al Piacenza; miglior tifoseria all’Arezzo; miglior portiere, offerto da Generali di Maurizio Marraccini, ad Alessandro Genetiempo della Lazio; premio miglior giocatore, offerto da Grosseto edilizia, a Lorenzo Masetti del Bologna. Infine, i premi ai sette migliori giocatori del torneo, offerti da Global green, sono andati a: Diego Lenci, capitano della Pro soccer lab; Alessandro Chiono della Juventus; Leonardo Calistri del Perugia; Fabian Livieri del Bologna; Domenico Saponaro dell’Arezzo; Matteo Cappelli dell’Oltrera e Filippo Rocchi della Lazio. Premi anche per la Pro soccer PLUS e la Fiorentina Purple, le due squadre iscritte al campionato regionale Figc, divisione paralimpica e sperimentale. Infine, una targa commemorativa alla famiglia Zecchini, ritirata dai figli, per ricordare il grande amore di tutta la Maremma nei confronti del grande Carlo.