Memorial Zecchini: programma gare di domenica 11 maggio ultimo giorno

Domenica 11 maggio dalle ore 9.15 si giocheranno le finaline, mentre nel pomeriggio finale terzo quarto posto e poi finalissima e premiazioni

Alle 11.45 la partita speciale della PLUS contro la Fiorentina: le due formazioni iscritte al campionato regionale della figc, divisione paralimpica e sperimentale

Grosseto: Terza e ultima giornata del primo “Memorial Carlo Zecchini”, il torneo di calcio giovanile under 14 organizzato dalla Pro soccer lab, con il patrocinio del Comune di Grosseto, in ricordo di uno dei più grandi calciatori della storia maremmana. Domenica mattina si comincerà alle 9.15 con le finaline, mentre alle 11.45 spazio alla partita Pro soccer PLUS-Fiorentina: le due formazioni iscritte al campionato regionale della Figc, divisione paralimpica e sperimentale. Nel pomeriggio, invece, spazio alla finale per il terzo quarto posto e alla finalissima, alla quale seguiranno le premiazioni.





Domenica 11 maggio

Domenica mattina spazio alle due semifinali a partire dalle ore 9.15 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, mentre sui campi del Bottinelli Brogelli e del Palazzoli si giocheranno, dalle ore 8.45, le “finaline”. Alle ore 11.45, sempre sul terreno del Carlo Zecchini, si giocherà la partita speciale tra Pro soccer plus e Fiorentina: le due formazioni iscritte al campionato regionale della Figc, divisione paralimpica e sperimentale. Nel pomeriggio alle ore 14.30 si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, mentre la finalissima si giocherà alle 15.30, sempre allo stadio Carlo Zecchini. Al termine della finale ci saranno le premiazioni anche per i migliori giocatori e la miglior tifoseria: ovvero i sostenitori che si dimostreranno più colorati e folcloristici ma, allo stesso tempo, sportivi.

Il primo “Memorial Carlo Zecchini” è stato organizzato dalla Pro soccer lab con il patrocinio del Comune di Grosseto e con il sostegno e il supporto di: Macron sport; Fideuram private banker Federico Boni; Fideuram private banker Giorgio Peri; Grosseto edilizia; Locanda de’ Medici; Renaioli macchine agricole; Generali Grosseto di Marraccini Maurizio; Global Green; L’angolo del cucito; Brogi e Collitorti; Pizzeria Via Vai; Stamperia timbrificio Pezzi; Caffè Damoka; Rangers Battistolli; Centrofarc; Unicoop Tirreno.

I biglietti per le partite sono acquistabili direttamente alle biglietterie dei quattro impianti al costo di 10 euro, che garantisce l’entrata in tutti e quattro gli impianti per tutte le partite della giornata. Entrata gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni e per le persone con disabilità. Tutti i risultati, le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento si possono trovare sui canali ufficiali della Pro soccer lab: www.prosoccerlab.it, sulla pagina Facebook, sull’evento Facebook, sul profilo Instagram e su quello Tik Tok.

Foto di Noemy Lettieri (Il gol del vantaggio della Pro soccer contro la Juventus, firmato da Samuel Datteroni)