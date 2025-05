Memorial Zecchini: il programma delle gare di sabato 10 maggio

Sabato 10 maggio dalle ore 9.30 si giocheranno ancora le partite eliminatorie dei vari gironi, mentre nel pomeriggio dalle ore 18.30 i quarti di finale. Juventus-Pro soccer lab, Lazio-Grosseto, Reggiana-Arezzo e Pisa-Perugia tra i big match in programma

Grosseto: Seconda giornata del primo “Memorial Carlo Zecchini”, il torneo di calcio giovanile under 14 organizzato dalla Pro soccer lab, con il patrocinio del Comune di Grosseto, in ricordo di uno dei più grandi calciatori della storia maremmana. Sabato mattina la seconda giornata dell’evento comincerà alle ore 9.30, ancora con le partite eliminatorie dei cinque gironi, così come nel primo pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Nel tardo pomeriggio, invece, a partire dalle ore 18.30, si giocheranno le quattro gare dei quarti di finale, mentre domenica 11 maggio spazio alle semifinali e alle due finali per il titolo e per il terzo quarto posto.

Sabato 10 maggio

La mattina di sabato 10 maggio comincerà alle ore 9.30 con Pro soccer lab-Juventus (Zecchini) e Pisa-Virtus Stabia (Palazzoli), mentre alle ore 10 si giocheranno Spal-V. Mazzola (Bottinelli Brogelli) e Piacenza-Prato (Casamorino). Alle 10.45 Lazio-Grosseto (Zecchini) e Arezzo-Di Cagno Abbrescia (Palazzoli), mentre alle ore 11.15 Bologna-Lodigiani (Bottinelli Brogelli) e Nick calcio Bari-Velletri (Casamorino). Alle ore 12, infine, si giocherà Reggiana-Ponzano (Zecchini) e Perugia-Oltrera (Palazzoli).

Le gare riprenderanno sabato pomeriggio alle ore 15, con due partite: Juventus-Velletri (Zecchini) e Virtus Stabia-Oltrera (Bottinelli Brogelli), mentre alle ore 16 si sfideranno Lazio-Piacenza (Palazzoli), Pro soccer lab-Nick calcio Bari (Casamorino) e quindici minuti dopo, alle 16.15, sarà il turno di Reggiana-Arezzo (Zecchini) e Pisa-Perugia (Bottinelli Brogelli). Alle ore 17.15 Grosseto-Prato (Bottinelli Brogelli) e Ponzano-Di Cagno Abbrescia (Casamorino), mentre alle 17.30 chiuderanno le gare dei gironi eliminatori Spal-Bologna (Zecchini) e Lodigiani-V. Mazzola (Bottinelli Brogelli). Dalle 18.30, poi, cominceranno le gare dei quarti di finale.

Il primo “Memorial Carlo Zecchini” è stato organizzato dalla Pro soccer lab con il patrocinio del Comune di Grosseto e con il sostegno e il supporto di: Macron sport; Fideuram private banker Federico Boni; Fideuram private banker Giorgio Peri; Grosseto edilizia; Locanda de’ Medici; Renaioli macchine agricole; Generali Grosseto di Marraccini Maurizio; Global Green; L’angolo del cucito; Brogi e Collitorti; Pizzeria Via Vai; Stamperia timbrificio Pezzi; Caffè Damoka; Rangers; Centrofarc; Unicoop Tirreno.

I biglietti per le partite sono acquistabili direttamente alle biglietterie dei quattro impianti al costo di 10 euro, che garantisce l’entrata in tutti e quattro gli impianti per tutte le partite della giornata. Entrata gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni e per le persone con disabilità. Tutti i risultati, le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento si possono trovare sui canali ufficiali della Pro soccer lab: www.prosoccerlab.it, sulla pagina Facebook, sull’evento Facebook, sul profilo Instagram e su quello Tik Tok.